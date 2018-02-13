MESSINA: Tenta di rubare le offerte in chiesa

Ci aveva già provato in passato ma il parroco che lo aveva sorpreso aveva preferito non denunciarlo. Ieri è stato sorpreso con la cassetta delle offerte per le candele votive in mano, intento a tirarne fuori le monete.

L’uomo, 41 anni, messinese, con precedenti a suo carico, nonché indagato per un fatto analogo di qualche anno fa, è stato raggiunto dai poliziotti delle Volanti ed arrestato per il reato di tentato furto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il quarantunenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.