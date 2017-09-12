MESSINA: TENTANO FURTO NELLO STUDIO DI UN COMMERCIALISTA, ARRESTATI 2 CATANESI

Nella tarda mattinata di domenica 10 settembre 2017 i carabinieri della Stazione di Messina Principale, in collaborazione con i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Messina, hann...

Nella tarda mattinata di domenica 10 settembre 2017 i carabinieri della Stazione di Messina Principale, in collaborazione con i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Messina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per “tentato furto aggravato in concorso” all’interno dello studio di un commercialista, i due pregiudicati catanesi:

PULVIRENTI Barnaba, cl. 1952;

GRASSO Giuseppe, cl. 1964.

I fatti sono avvenuti verso le ore 11.00 di domenica mattina, quando un 60enne commercialista della zona, nel dirigersi presso il proprio ufficio, ha sorpreso i due ladri in azione “armati” di arnesi atti allo scasso. L’uomo ha subito allertato la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Messina che ha inviato sul posto la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Messina Principale e una del Nucleo Radiomobile impegnate in un servizio esterno di controllo del territorio. Immediatamente i militari sono giunti sul posto e hanno sorpreso i due malviventi in azione. Inutile il tentativo di fuga. I ladri sono stati raggiunti e bloccati dai militari della Benemerita che hanno fatto scattare le manette ai loro polsi. Sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di vari arnesi atti allo scasso, parte dei quali avevano tentato di disfarsi durante il tentativo di fuga. I due arrestati, invece, sono stati trattenuti all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del tiro direttissimo che ha avuto luogo nella mattinata di lunedì 11 settembre 2017 dove il Giudice ha convalidato l’arresto.