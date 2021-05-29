MESSINA: TRAGEDIA A SANTO STEFANO CAMASTRA, TROVATE IMPICCATE MADRE E FIGLIA DI 12 ANNI
Tragedia a Santo Stefano di Camastra. Una donna e la figlia di 12 anni sono state trovate impiccate nei pressi del Santuario del Letto Santo.
A lanciare l'allarme, come apprende l’Adnkronos, è stato il marito della donna. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi, compreso l’omicidio-suicidio. Sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra. La Procura di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, ha aperto una inchiesta. Sul posto il magistrato di turno e Carabinieri che conducono l’indagine.
Il marito della donna trovata impiccata con la figlia di 12 anni a Santo Stefano di Camastra (Messina), come apprende l’Adnkronos, viene sentito in queste ore dai Carabinieri che conducono l’indagine coordinata dalla Procura di Patti. Al momento non si esclude l’omicidio-suicidio, ma si valutano anche altre ipotesi.