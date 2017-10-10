MESSINA: TRAGEDIA, CARICO SPORGENTE DA UN CAMION UCCIDE UNA PASSANTE, LA DONNA MUORE TRA LE BRACCIA DEL FIGLIO

Un carico sporgente da un camion è all'origine del tragico incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le otto, sulla statale 113 tra Spadafora e Venetico, nel Messinese. Il mezzo pesante...

Un carico sporgente da un camion è all'origine del tragico incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le otto, sulla statale 113 tra Spadafora e Venetico, nel Messinese. Il mezzo pesante che stava trasportando una piccola gru con braccio, non avrebbe calcolato bene le misure e ha prima urtato un mezzo parcheggiato e poi, senza accorgersene, ha colpito una signora di 52 anni che si trovava sul bordo della strada, in attesa di attraversare, insieme al figlio.

La donna è morta tra le braccia del figlio che ha cercato inutilmente di soccorrerla.

Sul posto si trovano i Carabinieri di Milazzo della stazione di Spadafora che stanno attendendo il magistrato di turno prima di procedere a rimuovere il corpo della donna che gestiva insieme alla famiglia un panificio.

