MESSINA: UCCIDE LA MADRE DI 62 ANNI CON 15 COLTELLATE DOPO UNA LITE, ARRESTATO IL FIGLIO

Un uomo ha ucciso con 15 coltellate la madre, Caterina Pappalardo, di 62 anni, nell'abitazione della donna in via Cesare Battisti a Messina.

L'omicidio sarebbe avvenuto pare al culmine di un diverbio tra i due.

L'uomo è stato arrestato.

Sul posto agenti della squadra mobile della Questura e i carabinieri del comando provinciale di Messina. Sull'omicidio la Procura ha aperto un'inchiesta.

Il figlio della vittima, Giosuè Fogliani, 26 anni, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità alla polizia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, al culmine di una lite in casa, avrebbe inseguito la madre e l'avrebbe prima stordita utilizzando dello spray al peperoncino e poi l'avrebbe colpita con almeno 15 coltellate.

Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri allertati dai vicini di casa che si erano allarmati sentendo urlare la donna. Il figlio avrebbe aperto la porta di casa alla polizia mentre era ancora sporco di sangue e avrebbe ammesso di avere ucciso la madre. Il 26enne è stato quindi arrestato.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Vito Di Giorgio, sono in corso per chiarire l'esatta dinamica del delitto e il suo movente.