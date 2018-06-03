MESSINA: Uomo denuncia la compagna: «Mi ha violentato»

Lei lo denuncia per maltrattamenti e lui la querela per violenza sessuale, ora lui comparirà davanti al Gup di Messina, mentre lei è indagata. Accade a Messina dove Simone e Tiziana conviventi da nove...

Lei lo denuncia per maltrattamenti e lui la querela per violenza sessuale, ora lui comparirà davanti al Gup di Messina, mentre lei è indagata. Accade a Messina dove Simone e Tiziana conviventi da nove anni, ora si stanno lasciando e proseguiranno la loro querelle in tribunale. I litigi tra i due proseguivano da mesi e qualche giorno fa Simone aveva chiesto l'intervento dei carabinieri per intimare a Tiziana di andare via perchè aveva affermato che la compagna aveva preteso di consumare con lui un rapporto sessuale, lamentandosi che in nove anni di frequentazione, non le era stata provocata la gravidanza. I carabinieri avevano avevano consigliato ai due di interpellare un avvocato e sono andati via. Il giorno successivo Tiziana al culmine di un'altra lite ha chiamato la polizia. Agli agenti ha riferito di essere stata vittima di maltrattamenti. Simone subito è stato arrestato.

Dopo l'interrogatorio il difensore ha chiesto la scarcerazione e il Gip ha disposto la liberazione di Simone.