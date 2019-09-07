MESSINA: VOLA CON L’AUTO DALLA SS 114, 35ENNE MIRACOLATA
Avrrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo mentre percorreva la Statale 114 all’altezza di Capo Scaletta.Una donna di 35 anni, residente a Santa Teresa di Riva, si trova ricoverata in condizi...
A cura di Redazione
07 settembre 2019 18:26
Avrrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo mentre percorreva la Statale 114 all’altezza di Capo Scaletta.
Una donna di 35 anni, residente a Santa Teresa di Riva, si trova ricoverata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita al Policlinico di Messina.
La donna avrebbe perso il controllo della sua Citroen e dopo un volo tremendo la sua vettura si è fermata a pochi metri dalla linea ferroviaria.
Per recuperare la vettura sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri.