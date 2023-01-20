METEO, ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “ VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE<br>FINO A TEMPESTA SULLA SICILIA PER LE PROSSIME 18/24 ORE
20 gennaio 2023 16:30
Il bollettino diramato pochi minuti fa, dall'Aeronautica Militare:
N CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DELLA TEMPESTA DENOMINATA
'œHANNELORE'SI PREVEDONO:
- PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI
SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE
OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE ANCHE FORTI ASSOCIATE;
- PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE
FINO A TEMPESTA, SU SICILIA, CALABRIA, BASILICATA TIRRENICA E COSTE
DELLA CAMPANIA, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA
CENTROMERIDIONALE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA SERA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE
12/18 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON
RAFFICHE FINO A TEMPESTA SU MOLISE E PULGIA GARGANICA, CON MAREGGIATE
FORTI LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA SERATA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE
12/18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO
A BURRASCA SU UMBRIA E LAZIO;
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO
SU MARE E CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO E STRETTO DI SICILIA IN
ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLO IONIO;
- PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A
CARATTERE DI PIOGGIA E LOCALI NEVICATE IN GENERALE AL DI SOPRA DEI
600-800 METRI SU LAZIO MERIDIONALE E CAMPANIA;
- DALLA SERATA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE
24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE
CARATTERE TEMPORALESCO SU BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE;
- DALLA SERATA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE
18/24 ORE NEVICATE ABBONDANTI IN GENERALE AL DI SOPRA DEI 400 METRI
SU MOLISE ED ABRUZZO, IN ESTENSIONE DALLA TARDA SERA ANCHE A MARCHE E
ROMAGNA MERIDIONALE.