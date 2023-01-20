95047

20 gennaio 2023 16:30
METEO, ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “ VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE<br>FINO A TEMPESTA SULLA SICILIA PER LE PROSSIME 18/24 ORE -
News
Il bollettino diramato pochi minuti fa, dall'Aeronautica Militare:

N CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DELLA TEMPESTA DENOMINATA
'œHANNELORE'SI PREVEDONO:

  • PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI
    SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE
    OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE ANCHE FORTI ASSOCIATE;
  • PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE
    FINO A TEMPESTA, SU SICILIA, CALABRIA, BASILICATA TIRRENICA E COSTE
    DELLA CAMPANIA, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA
    CENTROMERIDIONALE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
  • DALLA SERA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE
    12/18 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON
    RAFFICHE FINO A TEMPESTA SU MOLISE E PULGIA GARGANICA, CON MAREGGIATE
    FORTI LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
  • DALLA SERATA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE
    12/18 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO
    A BURRASCA SU UMBRIA E LAZIO;
  • PER LE PROSSIME 12/18 ORE STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO
    SU MARE E CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO E STRETTO DI SICILIA IN
    ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLO IONIO;
  • PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A
    CARATTERE DI PIOGGIA E LOCALI NEVICATE IN GENERALE AL DI SOPRA DEI
    600-800 METRI SU LAZIO MERIDIONALE E CAMPANIA;
  • DALLA SERATA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE
    24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE
    CARATTERE TEMPORALESCO SU BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE;
  • DALLA SERATA DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE
    18/24 ORE NEVICATE ABBONDANTI IN GENERALE AL DI SOPRA DEI 400 METRI
    SU MOLISE ED ABRUZZO, IN ESTENSIONE DALLA TARDA SERA ANCHE A MARCHE E
    ROMAGNA MERIDIONALE.

