METEO: ALLERTA ARANCIONE DOMANI SU TUTTA LA SICILIA
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani.In particolare, in base al bollettino...
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani.
In particolare, in base al bollettino, dalla mattina di domani e nelle successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, attivita’ elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, nonche’ mareggiate.