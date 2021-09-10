METEO: ALLERTA ARANCIONE IN TRE PROVINCE E ALLERTA GIALLA NEL RESTO DELLA SICILIA.

Continua senza sosta il clima instabile in Sicilia che caratterizza un inizio settembre ed un fine estate piovoso nell’isola. Condizioni Meteo in peggioramento per la giornata di domani, sabato 11 set...

Continua senza sosta il clima instabile in Sicilia che caratterizza un inizio settembre ed un fine estate piovoso nell’isola. Condizioni Meteo in peggioramento per la giornata di domani, sabato 11 settembre, con conseguente allerta arancione a Palermo, Catania e Messina e gialla nelle altre sei province.

Lo si apprende dall’avviso diramato in giornata da parte della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono attese, infatti, precipitazioni “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori centrosettentrionali”.

Dal primo mattino di domani, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori nord-orientali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

A concludere il quadro Meteo, i venti, tendenti a forti nord-occidentali, ed i mari, molto mosso, temporaneamente agitato, lo Stretto di Sicilia; molto mosso localmente il Tirreno. Temperature massime, invece, in leggero calo. I valori si attesteranno in alcune città vicini ai 30 gradi.

Indicazioni valide fino alla mezzanotte dell’11 settembre.