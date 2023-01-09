METEO. ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO DALLA SERA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA SICILIA VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA
EMESSA GIORNO 09 GENNAIO 2023 ALLE ORE 12.00SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE INTENSE:- PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA CAMPANIA MERIDIONALE;- PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA TIRRENICA...
EMESSA GIORNO 09 GENNAIO 2023 ALLE ORE 12.00
SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE INTENSE:
- PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA CAMPANIA MERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA TIRRENICA;
- PER LE PROSSIME 12-18 ORE SULLA CALABRIA TIRRENICA.
PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI
OCCIDENTALI:
- PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;
- PER LE PROSSIME 9-12 ORE SU CAMPANIA E BASILICATA TIRRENICA;
- PER LE PROSSIME 24-30 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE SETTORE TIRRENICO
E RILIEVI IN GENERE.
SI PREDEVE ALTRESI VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DA
NORD-OVEST:
- DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI' 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE
18-24 ORE SULLA SICILIA;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 10 GENNAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 18-24 ORE SU MOLISE E PUGLIA.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.
PERSISTE PER LE PROSSIME 18-24 ORE MARE MOLTO AGITATO SUL MARE DI
SARDEGNA.
SI PREVEDE INOLTRE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO:
- DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI' 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18
ORE SU CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE;
- DALE 00:
00UTC DI DOMANI, MARTEDI' 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE
SU STRETTO DI SICILIA;
- DALLE 06:
00UTC DI DOMANI, MARTEDI' 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12-18
ORE SULLO JONIO MERIDIONALE.