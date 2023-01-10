METEO ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: IN SICILIA PERSISTERÀ' PER LE PROSSIME 15 ORE IL VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA
A cura di Redazione
10 gennaio 2023 14:26
E' stato diramato pochi minuti fa il bollettino dell'Aeronautica Miliare che prevede per la regione Sicilia per altre 12/il vento forte.
PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI
QUADRANTI SETTENTRIONALI:
- PER LE PROSSIME 12-15 ORE SU MOLISE E SICILIA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.
PERSISTE STATO DEL MARE LOCALMENTE MOLTO AGITATO:
-PER LE PROSSIME 3-6 ORE SU TIRRENO MERIDIONALE;
-PER LE PROSSIME 6-9 ORE SU STRETTO DI SICILIA, JONIO MERIDIONALE E
BASSO ADRIATICO.