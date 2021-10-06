METEO : ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER OGGI

Una vasta area depressionaria sul continente europeo interessa anche l’Italia, con una serie di perturbazioni che si alterneranno sul nostro territorio. Le precipitazioni avranno carattere prevalentem...

Una vasta area depressionaria sul continente europeo interessa anche l’Italia, con una serie di perturbazioni che si alterneranno sul nostro territorio. Le precipitazioni avranno carattere prevalentemente temporalesco e interesseranno parte delle regioni settentrionali, specie quelle Nord-Orientali, estendendosi poi alle Marche. La perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali e da un conseguente calo delle temperature.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 6 ottobre, il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio di domani alle Marche.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 6 ottobre, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Marche e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.