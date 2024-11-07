95047

METEO. ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA REGIONE OGGI 7 NOVEMBRE 2024

Il maltempo su Catania e la sua provincia proseguirà anche oggi, con un’allerta meteo gialla che la Protezione Civile ha confermato fino alla sera del 7 novembre (il colore giallo riguarda non solo Ca...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2024 08:39
METEO. ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA REGIONE OGGI 7 NOVEMBRE 2024 -
News
Condividi

Il maltempo su Catania e la sua provincia proseguirà anche oggi, con un’allerta meteo gialla che la Protezione Civile ha confermato fino alla sera del 7 novembre (il colore giallo riguarda non solo Catania, ma tutta la regione siciliana).

Sono previste piogge di intensità variabile su diverse aree della provincia, in particolare sui settori orientali, meridionali e occidentali.

Le precipitazioni potranno manifestarsi anche con rovesci e temporali, con accumuli localmente moderati. Sugli altri settori, le piogge saranno generalmente più deboli ma potrebbero verificarsi alcuni temporali isolati.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047