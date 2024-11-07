METEO. ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA REGIONE OGGI 7 NOVEMBRE 2024
Il maltempo su Catania e la sua provincia proseguirà anche oggi, con un’allerta meteo gialla che la Protezione Civile ha confermato fino alla sera del 7 novembre (il colore giallo riguarda non solo Catania, ma tutta la regione siciliana).
Sono previste piogge di intensità variabile su diverse aree della provincia, in particolare sui settori orientali, meridionali e occidentali.
Le precipitazioni potranno manifestarsi anche con rovesci e temporali, con accumuli localmente moderati. Sugli altri settori, le piogge saranno generalmente più deboli ma potrebbero verificarsi alcuni temporali isolati.