METEO. ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA, MERCOLEDÌ POSSIBILI VENTI DI TEMPESTA E MAREGGIATE

La discesa di una struttura depressionaria dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale, fungerà da richiamo per masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola, deter...

La discesa di una struttura depressionaria dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale, fungerà da richiamo per masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola, determinando nevicate fino a quote basse su meridione e regioni del medio adriatico. Nel contempo un ciclone in formazione sulle coste nord-africane, in risalita verso la Sicilia, causerà un deciso aumento della ventilazione orientale sulle estreme regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal mattino di mercoledì 8 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sempre dalla tarda mattinata del 08 febbraio si prevedono nevicate fino al livello del mare su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con apporti al suolo generalmente deboli, moderati al di sopra dei 200-400 metri; al di sopra dei 200-400 metri su Puglia settentrionale e Basilicata, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 500-700 metri su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata del mercoledì 8 febbraio 2023, allerta gialla su Sicilia, parte della Calabria e settori dell’Abruzzo.

ALLERTA AERONAUTICA MILITARE

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 07/02/23 SI PREVEDONO DALLA SERATA DI MERCOLEDI'' 08 FEBBRAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE: - VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU CALABRIA MERIDIONALE E SICILIA , IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA O TEMPESTA FORTE, DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI GIOVEDI'' 09 FEBBRAIO 2023, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; - STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO, IN ESTENSIONE DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI GIOVEDI'' 09 FEBBRAIO 2023, ANCHE ALLO STRETTO DI SICILIA . C.N.M.C.A.