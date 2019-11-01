METEO: ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA, OGGI 1 NOVEMBRE

Livello di criticità gialla per oggi in Sicilia: rovesci e temporali in arrivo in tutta l’Isola per la giornata di Ognissanti.La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato per oggi 1 novemb...

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato per oggi 1 novembre “allerta gialla” in tutta l’Isola.

L’arrivo delle piogge e del maltempo nelle prossime ore hanno infatti fatto salire il livello di attenzione per la possibilità che si verificano rovesci e fenomeni temporaleschi anche abbondanti.

Si prevedono infatti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro occidentale, con quantitativi cumulati moderati e da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Inoltre anche le temperature massime saranno in locale notevole diminuzione.