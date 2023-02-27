METEO. ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA PURE PER LA GIORNATA DI DOMANI, 28 FEBBRAIO
La fase di maltempo che sta interessando l’Italia prosegue anche per la giornata di domani con effetti su diverse regioni della Penisola che saranno colpite nelle prossime ore da temporali e nubifragi...
La fase di maltempo che sta interessando l’Italia prosegue anche per la giornata di domani con effetti su diverse regioni della Penisola che saranno colpite nelle prossime ore da temporali e nubifragi, in alcuni casi anche intensi.
È stato diramato nel pomeriggio di oggi il bollettino della Protezione Civile per la giornata di domani, 28 Febbraio 2023.
L'avviso prevede una allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su cinque regioni del centro e del sud.
Nel dettaglio, per domani è allerta di Ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Sicilia e il Molise, sui settori meridionali della Calabria e su alcuni settori di Lazio e Umbria a cui si aggiunge una allerta per rischio idraulico sui medesimi settori della Calabria.