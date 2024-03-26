METEO. ALLERTA GIALLA OGGI IN TUTTA LA SICILIA

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di oggi 26 marzo 2024. Su tutta l’Isola è prevista l’allerta gialla....

Previste precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati».

Come abbiamo scritto ieri in un articolo sulle previsioni del tempo nella Settimana Santa, però, la perturbazione che interesserà in queste ore l’Isola dovrebbe essere solo di passaggio e già mercoledì il tempo dovrebbe tornare mite con solo qualche piccola instabilità e sopratutto con le temperature in aumento nel weekend di Pasqua.