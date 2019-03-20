METEO: “ALLERTA GIALLA” PER DOMANI IN TUTTA LA SICILIA
Allerta gialla giovedì 21 marzo per rischio idraulico e temporali in Sicilia e su parte della Calabria.La protezione civile regionale ha diramato, pochi minuti fa un bollettino per domani di “allerta...
La protezione civile regionale ha diramato, pochi minuti fa un bollettino per domani di “allerta gialla” per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta la regione Sicilia fino alle 24 di domani.
Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
LE STRUTTURE LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTERANNO, AL RIGUARDO, LE PROCEDURE PREVISTE NEI PROPRI
PIANI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO