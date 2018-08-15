95047

METEO: ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede pure per la giornata di domani, 16 agosto ottobre,  un’allerta ‘gialla’ per rischio idro...

15 agosto 2018 17:41
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede pure per la giornata di domani, 16 agosto ottobre,  un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per Sicilia nord orientale.

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

