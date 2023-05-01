METEO.ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI NELLA SICILIA CENTRO ORIENTALE
Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, martedi 02 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta...
Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, martedi 02 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta gialle e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico le seguenti zone:
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Maggio 2023.
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/05/23 SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI'' 02 MAGGIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE:
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, SULL'EMILIA '“ROMAGNA;
- VENTI FORTI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI SULL'EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE AREE COSTIERE ED APPENNINICHE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU CALABRIA E SICILIA ORIENTALE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA CENTROMERIDIONALE.
- I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA
FREQUENTI FENOMENI ELETTRICI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.