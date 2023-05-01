METEO.ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI NELLA SICILIA CENTRO ORIENTALE

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, martedi 02 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta...

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, martedi 02 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta gialle e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico le seguenti zone:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Maggio 2023.

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/05/23 SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI'' 02 MAGGIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE: