METEO: ALLERTA GIALLA PER PIOGGE DOMANI IN SICILIA, COINVOLTE TRE PROVINCE TRA CUI CATANIA

Il maltempo continua ad imperversare su buona parte dell’Italia. Intense precipitazioni si sono verificate al centro-Nord, costringendo addirittura gli organizzatori ad annullare il tradizionale Palio di Siena per l’abbondanta quantità di pioggia caduta.

Nelle prossime ore, i temporali dovrebbero giungere anche in Sicilia: la Protezione Civile ha diramato infatti l’allerta gialla su Catania, Messina e Palermo per quanto riguarda le piogge, mentre persiste la preallerta per rischio incendi e in alcune zone (Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) l’allerta rossa.

“Sul litorale tirrenico – affermano gli esperti di 3BMeteo – nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Rasserena in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Basso Tirreno e Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso”.