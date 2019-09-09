METEO: ALLERTA GIALLA PER TUTTA LA SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI
la Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’allerta meteo gialla per domani, martedì 10 settembre. Il maltempo potrebbe colpire in particolare le province di Palermo, Caltanissetta e, anche se in misura minore, Catania.
Nel resto del territorio regionale, invece, sono previste piogge deboli e schiarite.
Tuttavia, secondo gli esperti meteorologi, le temperature dovrebbero mantenersi nelle medie stagionali, con punte di 28-30 gradi a Siracusa, Ragusa, Messina e Catania. Più fresca la città di Enna, dove le minime previste si aggirano intorno ai 13-15°.
Nonostante il cattivo tempo che potrebbe abbattersi sulla Sicilia, sembra che non si possa parlare ancora di fine dell’estate: il clima, infatti, dovrebbe tornare sereno, con sole e temperature in rialzo, già nella seconda parte della settimana.