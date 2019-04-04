METEO, ALLERTA GIALLA PURE PER DOMANI SU TUTTA LA SICILIA

Allerta gialla sull'intero territorio dell'Isola per la giornata di domani.L'avviso della protezione civile regionale segnala un livello di allerta "attenzione" per le condizioni meteo avverse. In par...

L'avviso della protezione civile regionale segnala un livello di allerta "attenzione" per le condizioni meteo avverse. In particolare, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia nord-orientale. Possibili temporali su tutta la Regione.

Le temperature sono in sensibile diminuzione. I venti localmente forti e i mari tutti molti mossi e agitato il Tirreno.

Già a partire dalla notte di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dal mattino di domani, e per le successive 34-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.