METEO: ALLERTA METEO E CALDO AFOSO DA BOLLINO GIALLO PER LA GIORNATA DI DOMANI
Allerta meteo e caldo afoso da doppio bollino giallo in Sicilia per la giornata di domani 10 Agosto 2022.
L’avviso della protezione civile regionale 22221 per rischio meteo idrogeologico ed idraulico, in vigore dalle 16 di questo pomeriggio – martedì 9 agosto – fino alla mezzanotte di mercoledì 10 agosto, indica allerta meteo di colore giallo su tutta l’isola.
Per la giornata odierna, le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-orientali”.
Per la giornata del 10 agosto, le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.
Scendono leggermente le temperature ma non al punto da eliminare completamente l’afa, almeno per domani., infatti nell'avviso della protezione civile regionale 169 relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi, viene segnalata un’ennesima giornata da bollino giallo nelle tre città siciliane prese a campione.
A Catania vengono indicati 37 gradi di temperatura massima percepita per la giornata di domani.
Per giovedì 11 agosto, invece, dopo diversi giorni dovrebbe scomparire anche il bollino giallo.