METEO: ALLERTA ROSSA DOMANI PER ONDATE DI CALORE CON OLTRE 40 GRADI E RISCHIO INCENDI ELEVATO IN TUTTA LA SICILIA

Continua il gran caldo e scatta l’allerta caldo con bollino rosso a CataniaLa Protezione Civile regionale della Sicilia ha emesso un avviso per rischio incendi e ondate di calore per la giornata di do...

A cura di Redazione 03 agosto 2021 21:38

