95047

METEO: ANCORA MALTEMPO, ALLERTA "GIALLA" SU CATANIA

In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato una nuova allerta meteo, valida a partire dalle ore 16 di oggi per l’intera giornata di...

A cura di Redazione Redazione
08 ottobre 2019 20:06
METEO: ANCORA MALTEMPO, ALLERTA "GIALLA" SU CATANIA -
Oltre 95047
Condividi

In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato una nuova allerta meteo, valida a partire dalle ore 16 di oggi per l’intera giornata di mercoledì 9 ottobre 2019.

L’allerta, per il rischio idrogeologico ed idraulico, è di colore giallo (livello intermedio, invito all’attenzione) ed è estesa ai settori orientali e ionici della Sicilia, in particolare parte della provincia di Messina e quelle di Catania, Siracusa e Ragusa; sui restanti settori della regione – centrali ed occidentali – si raccomanda invece generica vigilanza.

METEO: ANCORA MALTEMPO, ALLERTA "GIALLA" SU CATANIA
METEO: ANCORA MALTEMPO, ALLERTA "GIALLA" SU CATANIA

Il comunicato della Protezione Civile è relativo al perdurare della fase di instabilità che in questo avvio di settimana sta insistendo sulla Sicilia.

Se da domani si prevedono schiarite sulla parte occidentale, le aree del catanese e del messinese potrebbero ancora essere interessate da rovesci e temporali con frequenti raffiche di vento: i fenomeni dovrebbero comunque attenuarsi nella tarda serata di domani, lasciando spazio a residui annuvolamenti o schiarite via via più nette dalla nottata di giovedì, quando dovrebbe iniziare una breve fase di bel tempo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047