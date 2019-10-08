In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato una nuova allerta meteo, valida a partire dalle ore 16 di oggi per l’intera giornata di...

In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato una nuova allerta meteo, valida a partire dalle ore 16 di oggi per l’intera giornata di mercoledì 9 ottobre 2019.

L’allerta, per il rischio idrogeologico ed idraulico, è di colore giallo (livello intermedio, invito all’attenzione) ed è estesa ai settori orientali e ionici della Sicilia, in particolare parte della provincia di Messina e quelle di Catania, Siracusa e Ragusa; sui restanti settori della regione – centrali ed occidentali – si raccomanda invece generica vigilanza.

METEO: ANCORA MALTEMPO, ALLERTA "GIALLA" SU CATANIA

Il comunicato della Protezione Civile è relativo al perdurare della fase di instabilità che in questo avvio di settimana sta insistendo sulla Sicilia.

Se da domani si prevedono schiarite sulla parte occidentale, le aree del catanese e del messinese potrebbero ancora essere interessate da rovesci e temporali con frequenti raffiche di vento: i fenomeni dovrebbero comunque attenuarsi nella tarda serata di domani, lasciando spazio a residui annuvolamenti o schiarite via via più nette dalla nottata di giovedì, quando dovrebbe iniziare una breve fase di bel tempo.