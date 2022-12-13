METEO, ANCORA TEMPO INSTABILE CON PIOGGE. ALLERTA GIALLA NEL CATANESE E NEL MESSINESE
Giornata ancora all’insegna del tempo instabile, specie nel catanese e nel messinese zone per le quali la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo-idro gialla.Sono previste...
Giornata ancora all’insegna del tempo instabile, specie nel catanese e nel messinese zone per le quali la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo-idro gialla.
Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori Nord Orientali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con attenuazione dei fenomeni in serata.
I venti spireranno forti, con locali raffiche di burrasca, prevalentemente da Sud Ovest. Per quanto riguarda i mari, agitato localmente il Tirreno meridionale settore Ovest; molto mossi il resto del Tirreno meridionale e lo Ionio centro-meridionale.