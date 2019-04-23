METEO, ARRIVA IL CALDO E PER IL 25 APRILE BELLA GIORNATA DI SOLE

Dopo aver trascorso le feste di Pasqua avvolta dal forte vento di scirocco e con il cielo totalmente coperto (in queste ore è ancora presente qualche strascico di questa condizione meteo che ha rovina...

Dopo aver trascorso le feste di Pasqua avvolta dal forte vento di scirocco e con il cielo totalmente coperto (in queste ore è ancora presente qualche strascico di questa condizione meteo che ha rovinato la giornata di Pasquetta), in Sicilia da oggi tornerà il sole.

L’Italia sarà divisa in due nei prossimi giorni dal punto di vista climatico: mentre le regioni settentrionali saranno influenzate da correnti instabili di origine atlantica che porteranno molte nubi, piogge e temporali frequenti, il centro-sud sarà interessato da una rimonta dell’anticiclone sub-tropicale.

Questo determinerà, oltre che condizioni di generale stabilità e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, un netto aumento delle temperature, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi, per poi scendere di qualche grado nel week end.