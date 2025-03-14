METEO, AVVISO AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO VENTI FORTI FINO A 100 KM/H SULLA SICILIA OCCIDENTALE E TIRRENICA

L'ingresso di una perturbazione atlantica sul nord-Italia innescherà un'intenso richiamo di correnti meridionali che interesserà in particolar modo il settore tirrenicomCi attendiamo venti di burrasca...

Ci attendiamo venti di burrasca o forte burrasca, localmente di tempesta, su coste tirreniche del palermitano, trapanese e messinese con raffiche che potranno raggiungere i 90-100 km/h.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale.

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 13/03/25 fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore si prevedono:

dalla serata di oggi, giovedì 13 marzo 2025 e per successive 12-18 ore, venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore d oggi, venerdì 14 marzo 2025 e per le successive 18-24 ore, a Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Sicilia occidentale e tirrenica e aree appenniniche di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte;

dalle prime ore di oggi, venerdì 14 marzo 2025 e per le successive 18-24 ore precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco, su Liguria di levante, Toscana, Lazio e aree appenniniche di Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise.

I sopracitati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento