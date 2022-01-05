METEO: BLITZ ARTICO DA META' SETTIMANA , VENTI FREDDI E NEVE

Dopo un avvio di anno dominato da una vasta figura anticiclonica, il tempo sull'Italia è destinato a mutare ancora una volta.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che i...

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che i primi segnali di cambiamento inizieranno ad intravedersi già lunedì 3 gennaio sui settori settentrionali dell'Oceano Atlantico: il Vortice Canadese continuerà a "sfornare" grandi depressioni sul Nord Atlantico le quali andranno gradualmente a deformare la bolla anticiclonica incastrata tra il Mediterraneo e l'Italia.

Tale configurazione favorirà un'iniziale fase d'invecchiamento dell'alta pressione africana presente ancora sul nostro Paese e lascerà maggiore spazio alle minacce provenienti dal Circolo Polare Artico. Nel corso di martedì 4 un primo impulso instabile provocherà un peggioramento del tempo specie sulla Liguria, sul Piemonte orientale e sulla Lombardia con il rischio di qualche piovasco.

Questo sarà il preludio di una e più forte e organizzata perturbazione che si avvicinerà velocemente all'Italia. Seguira' quindi la svolta attesa tra mercoledì 5 e giovedì 6, con l'arrivo di intensi e freddi venti, accompagnati da precipitazioni su tutto il Nord Est che assumeranno carattere nevoso sulle Alpi a partire dagli 800/900 metri di quota.

Peggiora anche al Centro-Sud con precipitazioni più irregolari, ma nevose sugli Appennini attorno ai 1000 metri.