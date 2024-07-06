METEO: CALDO NELLA NORMA, DA DOMENICA NUOVA ONDATA DI CALORE

Nel prossimo fine settimana l’alta pressione tornerà ad espandersi in modo deciso sulla nostra isola, garantendo tempo stabile e caldo moderato.Gli ultimi 3 giorni sono stati caratterizzati da tempera...

Nel prossimo fine settimana l’alta pressione tornerà ad espandersi in modo deciso sulla nostra isola, garantendo tempo stabile e caldo moderato.

Gli ultimi 3 giorni sono stati caratterizzati da temperature al di sotto delle medie stagionali e da una debole instabilità che ha interessato principalmente il settore tirrenico: rovesci più organizzati e intensi si sono registrati sul messinese, con accumuli nelle zone più a monte oltre 40/50mm.

Nel prossimo fine settimana l’alta pressione si espanderà nuovamente verso est, garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte dell’isola. Con essa torneranno ad aumentare le temperature che inizialmente si manterranno nelle medie del periodo, ma domenica è attesa una nuova ondata di caldo, con valori anche 5° oltre i valori normali del periodo.

SABATO 6 luglio

Giornata caratterizzata interamente da cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Temperature in ulteriore lieve aumento, vicine alle medie stagionali.

Venti di direzione variabile, di scirocco moderati sulle zone occidentali.

Mari poco mossi.

DOMENICA 7 luglio

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola; dal pomeriggio nuvolosità di tipo medio-alta in arrivo ad iniziare dai settori occidentali, in estensione al resto dell’isola in serata.

Temperature in aumento sia nei valori massimi che minimi, con punte di +38/+39C nelle zone interne.

Venti di scirocco di debole o moderata intensità.

Mari in generale poco mossi.