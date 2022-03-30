METEO: DALLA SERATA FORTE VENTO FINO A BURRASCA SOPRATTUTTO TRA IL PALERMITANO ED IL MESSINESE
METEO: DALLA SERATA FORTE VENTO FINO A BURRASCA SOPRATTUTTO TRA IL PALERMITANO ED IL MESSINESE
A causa di una perturbazione atlantica attualmente collocatasi ad ovest del Mediterraneo si prevede nelle prossime ore il peggioramento delle condizioni meteo accompagnato da un primo aumento della ventilazione meridionale in Sicilia.
Nella serata di oggi, 30 Marzo 2022, si attende un notevole aumento della ventilazione di Scirocco.
Le raffiche, raggiungeranno facilmente su diverse province carattere di tempesta, fino a carattere di fortunale/uragano tra palermitano e messinese tirrenico, zone esposte ai venti di caduta provenienti da sud, in discesa dai crinali appenninici.
AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE DI OGGI 30/03/2022
PERSISTE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA FORTE:
-PER LE PROSSIME 18 ORE SULLA SICILIA;
-PER LE PROSSIME 24 ORE SU CALABRIA E BASILICATA;
-PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA PUGLIA.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
PERSISTONO PER LE PROSSIME 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE
TEMPORALESCHE SULLA TOSCANA.
ALTRESI' SI PREVEDE:
DALLE 00. 00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI' 31 MARZO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE
PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE TEMPORALESCHE SULLA CAMPANIA E SUL
SETTORE TIRRENICO DELLA BASILICATA.