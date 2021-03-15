METEO. DIRAMATA ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI DOMANI

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di domani 16 marzo.Per la giornata di domani, si prevedono piogge anche...

Per la giornata di domani, si prevedono piogge anche a carattere di rovescio o temporale sull’intera Sicilia. Le precipitazioni più intense si concentreranno sui settori tirrenici centro-orientali. Meno insistente, ma pur sempre presente, la pioggia sui restanti settori.

La giornata sarà caratterizzata anche dai venti forti, di provenienza nord-occidentale, in grado di evolvere in burrasca insistente sui settori occidentali e meridionali.

A risentire dello stato di maltempo saranno anche i mari, con lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale che si presenteranno agitati. Molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio orientale.