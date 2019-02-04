METEO, DIRAMATA ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI

La Protezione Civile siciliana ha, infatti, emanato per ogg, lunedì 4 febbraio, l’allerta meteo di colore giallo che interesserà tutto il territorio regionale.Una saccatura di origine atlantica, in ar...

La Protezione Civile siciliana ha, infatti, emanato per ogg, lunedì 4 febbraio, l’allerta meteo di colore giallo che interesserà tutto il territorio regionale.

Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni meridionali.

La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste regioni intensità di burrasca o burrasca forte.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede, dal primo pomeriggio di domani, lunedì 4 febbraio, precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali della Calabria e su quelli settentrionali ed orientali della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Attesi venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Calabria e Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 4 febbraio, allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su gran parte dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sui restanti settori. Allerta gialla valutata anche su alcuni bacini del Veneto, gran parte del Molise e su tutto il territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.