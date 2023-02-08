METEO. DOMANI 09 FEBBRAIO 2023 SCUOLE CHIUSE A PATERNÒ

Allerta meteo rossa nella Sicilia Orientale e a Paternò il sindaco Nino Naso ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per l’intera giornata del 09.02....

Allerta meteo rossa nella Sicilia Orientale e a Paternò il sindaco Nino Naso ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per l’intera giornata del 09.02.2023.

SCUOLE CHJIUSE IN TUTTA LA PROVINCIA DI CATANIA

In arrivo un ciclone in Sicilia e scatta l’allerta meteo

E’ stato appena diramato dalla Protezione civile, l’allerta meteo per la Sicilia, e in particolare per la Sicilia Centro Orientale, con particolare riferimento alle province di Catania, Messina e Siracusa. Nelle prossime ore, oltre ad un brusco calo delle temperature, è previsto l’arrivo del “Medicane” dall’unione delle parole “Mediterranean Hurricane”, Uragano del Mediterraneo. Nelle prossime ore sono attese nevicate oltre i 700/800 metri, insieme a pioggia abbondante e raffiche di venti forti. Una situazione che potrebbe causare vari problemi e disagi nell’area centro orientale della Sicilia. Ora la palla passa ai sindaci, che, se lo ritengono opportuno, possono emettere delle ordinanze di chiusura scuole, oppure di limitazioni nel territorio comunale.

PER LA GIORNATA DI DOMANI 9 FEB 2023: PERSISTONO VENTI ORIENTALI DA FORTI A BURRASCA, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O TEMPESTA. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PRECIPITAZIONI DIFFUSE ED ABBONDANTI SPECIE SUI SETTORI CENTROORIENTALI. I ROVESCI SARANNO DI FORTE INTENSITA’ CON FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 M CON APPORTI AL SUOLO FINO AD ABBONDANTI