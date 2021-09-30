METEO: DOMANI ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

L’autunno sembra arrivare prepotentemente. Peggiorano, infatti, le condizioni Meteo in Sicilia ed arriva l’allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola per domani 1 ottobre. La protezione civ...

L’autunno sembra arrivare prepotentemente. Peggiorano, infatti, le condizioni Meteo in Sicilia ed arriva l’allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola per domani 1 ottobre. La protezione civile regionale ha infatti, diffuso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali.

L’avviso, valido fino alle 24 di domani 1 ottobre, parla di precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Previsti i temporali su buona parte dell’isola soprattutto nelle ore pomeridiane. La situazione dovrebbe migliorare leggermente in serata.

Temperature in diminuzione ovunque, mentre i venti localmente forti sulla Sicilia occidentale saranno in attenuazione. Molto mosso lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in calo.