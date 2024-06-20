METEO: DOMANI ALLERTA ROSSA PER IL CALDO A PALERMO, ARANCIONE A CATANIA

La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso importante riguardante il rischio di incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la giornata del 21 giugn...

La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso importante riguardante il rischio di incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Per la giornata del 21 giugno la città di Palermo è prevista registrare una temperatura massima percepita di ben 37 gradi centigradi. Questo dato colloca Palermo al livello 3, contrassegnato dal colore rosso, che rappresenta il massimo livello di allerta per le ondate di calore.

Le autorità raccomandano ai cittadini di evitare l'esposizione prolungata al sole, idratarsi adeguatamente e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani e bambini.

A Catania, invece, è stato dichiarato un livello di allerta arancione. Sebbene le temperature previste siano leggermente inferiori rispetto a Palermo, è comunque necessario adottare misure di precauzione simili per evitare colpi di calore e altre problematiche legate alle alte temperature.

Rischio Incendi: Allerta Arancione in Tutta la Regione

Oltre alle ondate di calore, la Protezione Civile ha anche dichiarato un rischio incendi di pericolosità "media" per tutta la regione Sicilia, con un livello di allerta di colore arancione. Questo significa che esiste una concreta possibilità di incendi, che possono propagarsi rapidamente a causa delle condizioni climatiche attuali.

Le autorità esortano i cittadini a seguire alcune importanti raccomandazioni per prevenire gli incendi:

Non gettare mozziconi di sigaretta accesi o altri materiali infiammabili in aree boschive o comunque all'aperto.

Evitare di accendere fuochi, anche controllati, in prossimità di vegetazione secca.

Segnalare immediatamente eventuali focolai alle autorità competenti.

Raccomandazioni Generali

Per affrontare al meglio queste condizioni critiche, la Protezione Civile consiglia di: