METEO, DOMANI LUNEDI 12 DICEMBRE ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Una nuova allerta meteo per maltempo è prevista in Sicilia per domani 11 dicembre 2022.

Lo annuncia il bollettino della Protezione Civile della Sicilia. L’allerta maltempo riguarda tutta la regione Sicilia.

Ecco cosa si legge sul sito della Protezione Civile della Sicilia: persistono venti di burrasca occidentali o nord-occidentali con mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; schiarite nel corso del pomeriggio, ma a seguire nel corso della sera/notte nuove nubi in arrivo da nord-ovest.