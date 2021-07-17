METEO: DOMENICA DI ALLERTA ARANCIONE E GIALLA IN SICILIA
Diramato il consueto bollettino delle Protezione Civile per la giornata di domani 18 Luglio 2021.
Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 luglio, allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali sui settori settentrionali della Sicilia.
Allerta gialla sul resto dell’isola siciliana e su tutte le regioni meridionali, nonche’ nelle Marche, in Umbria e su parte della Romagna.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento.
Il quadro meteorologico e delle criticita’ previste sull’Italia e’ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed e’ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.
Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticita’ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento continuera’ a seguire l’evolversi della situazione.