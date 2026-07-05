Meteo, domenica serena in Sicilia: dopo metà mese possibile ritorno del caldo africano
Alta pressione in aumento sull’Isola: oggi tempo in miglioramento, ma dopo metà mese il caldo potrebbe tornare molto intenso.
La Sicilia si prepara a vivere una fase meteo più stabile e, almeno per qualche giorno, con temperature più sopportabili rispetto alle ondate di caldo più pesanti delle scorse settimane.
Per oggi, domenica 5 luglio, l’alta pressione tenderà gradualmente a rinforzarsi, favorendo un generale miglioramento del tempo su gran parte dell’Isola. In mattinata il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con ampi spazi soleggiati.
Nel corso del pomeriggio, tuttavia, non si esclude la formazione di qualche addensamento sui settori interni, in particolare sulle aree sud-orientali della Sicilia, dove potrebbe verificarsi qualche breve e locale rovescio. Sul resto della regione il tempo resterà generalmente stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso.
Le temperature saranno in lieve aumento, ma il clima dovrebbe mantenersi relativamente più fresco almeno fino all’8 luglio. Successivamente i valori termici tenderanno gradualmente a risalire.
La tendenza per la seconda parte del mese, ancora da confermare nei dettagli, lascia intravedere un possibile ritorno del caldo intenso, con temperature che dopo metà luglio potrebbero diventare nuovamente molto elevate a causa del dominio dell’anticiclone subtropicale.
I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, in particolare da nord/nord-ovest, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi sullo Stretto di Sicilia. I mari saranno in prevalenza mossi, localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia.
Una breve tregua, dunque, prima di una possibile nuova fase calda che potrebbe accompagnare la Sicilia nella parte centrale del mese.