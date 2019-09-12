METEO: DOPO LA PIOGGIA TORNA L’ESTATE CON TEMPERATURE DI 35 GRADI

Torna l’estate in Sicilia e tornano a salire le temperature con punte che supereranno anche i 30 gradi. I rialzo termico interesserà gran parte dell’Isola e l’estate tornerà a farsi sentire dopo le du...

Torna l’estate in Sicilia e tornano a salire le temperature con punte che supereranno anche i 30 gradi. I rialzo termico interesserà gran parte dell’Isola e l’estate tornerà a farsi sentire dopo le due settimane di maltempo.

La Sicilia è prevista una settimana con tempo completamente stabile. Precipitazioni pari allo zero, pochissime nubi e temperature di nuovo elevate. Le minime, secondo le previsioni, non andranno mai sotto i 20 gradi, mentre le massime potrebbero sfiorare i 30 gradi anche sulla costa.

Si prevede dunque la presa d’assalto delle località balneari nel corso del fine settimana.

Le temperature più alte si registreranno sulle colline dell’entroterra e, in qualche caso, sfioreranno i 35 gradi. Vento debole e o assente renderanno i mari siciliani calmi. La temperatura sarà dunque ideale per fare l’ultimo bagno dell’estate 2019. Il periodo di alta pressione, secondo gli esperti, potrebbe durare fin oltre la seconda metà di settembre.