METEO, DOPO L'OTTOBRATA ARRIVA LA NOVEMBRATA: ANCORA CALDO IN TUTTA ITALIA. «PUNTE DI 30-32 GRADI»

Quello che avverrà sotto il profilo meteorologico nei prossimi giorni avrà dell’incredibile. Dopo Scipione arriverà l’anticiclone di Halloween con la novembrata. Mai come quest’anno l’alta pressione africana è stata la protagonista assoluta del tempo, non solo sull’Italia, ma anche sul resto del continente. In pratica, fatta eccezione per qualche breve periodo, è da metà maggio che l’anticiclone è sempre presente sul bacino del Mediterraneo e anche nei prossimi giorni non sarà da meno.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del iLMeteo.it comunica che dopo le piogge, ancora piuttosto forti, al Nord nella giornata di oggi (soprattutto su Alpi e Prealpi), Scipione ingloberà sempre con più tenacia il nostro Paese. A parte il ritorno delle nebbie mattutine, localmente fitte, sulla Pianura Padana, si trascorreranno giornate come se fossimo in pieno giugno. Su tutte le regioni il sole sarà prevalente, il cielo si presenterà sereno o soltanto localmente poco nuvoloso, le temperature registreranno valori davvero eccezionali per il periodo.

Saranno proprio le temperature ad essere le protagoniste. Nei prossimi giorni avremo delle anomalie di temperatura davvero pazzesche; fino a +6/+8°C su quasi tutta l’Italia. Questo significa che di giorno si raggiungeranno facilmente i 26-27°C da Nord a Sud, e sulle due Isole maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32°C nelle zone interne. Queste anomalie rientrano nel quadro più ampio dei cambiamenti climatici, con le temperature in costante aumento in tutte le stagioni: si tratta di un trend iniziato ormai da qualche decennio (inizialmente in modo lento) e che ha subito una forte accelerata proprio negli ultimissimi anni. E per novembre non ci sono buone notizie; le ultime elaborazioni dei principali modelli meteorologici non lasciano dubbi. Sarà la volta dell’anticiclone di Halloween: un nuovo e vasto campo di alta pressione che continuerà a proteggere l’Italia.

Oggi, martedì 25 ottobre - Al nord: tante nuvole, locali nebbie in Piemonte. Al centro: sole e caldo prevalenti. Al sud: soleggiato e caldo.

Mercoledì 26 ottobre - Al nord: possibili nebbie in pianura, ma cielo sereno. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima tardo estivo.

Tendenza. Anticiclone Scipione sempre più forte, poi spazio alla novembrata.