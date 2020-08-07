METEO, ESTOFEX LANCIA L’ALLARME PER NUBIFRAGI AL CENTRO-SUD: RISCHIO ALLUVIONI LAMPO

Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 e 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Montenegro, Albania, Grecia occidentale e acque marine circostanti principalmente per...

Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 e 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Montenegro, Albania, Grecia occidentale e acque marine circostanti principalmente per nubifragi e tornado non supercellulari (trombe marine).

L'allerta è valida dalle ore 06:00 di oggi fino alle ore 06.00 della giornata di domani sab 08 ago 2020

ECCO IL BOLLETTINO:

Un vasto anticiclone di blocco incentrato sugli Stati baltici influenza la maggior parte dell'Europa con un clima estivo caldo e secco. Una soglia minima di livello medio crea condizioni (relativamente) più fresche e instabili dall'Italia ai Balcani. Sull'Europa occidentale, un flusso da sud-ovest con avvezione di aria calda si diffonde dall'Iberia alle isole britanniche e al Mare del Nord prima di una depressione atlantica.

Sono previsti temporali sparsi in prossimità della minima di cut-off. La massa d'aria presenta basse cadute di velocità, ma abbondante umidità marittima con punti di rugiada di 2 m spesso tra i 18 e i 23 ° C nelle aree costiere, con un CAPE fino a 1000 J / kg o localmente di più.

La maggior parte delle tempeste si verificano nel pomeriggio su Italia centro-meridionale, Albania e Grecia occidentale. Una produzione efficiente di precipitazioni nell'aria umida e il movimento lento della tempesta o l'ancoraggio su un terreno collinare o montuoso possono favorire alcune pericolose inondazioni improvvise. Una scarsa organizzazione delle tempeste mantiene bassi gli altri rischi di maltempo.

La debole copertura al di sotto dei livelli intermedi piuttosto freddi suggerisce che alcune tempeste possono propagarsi anche alle aree costiere e al largo dalla notte alle ore mattutine. In tal caso, sono possibili alcune trombe marine, in particolare lungo i fronti di brezza terrestre.

Sul fianco anteriore della linea di demarcazione, tassi di interruzione bassi e leggermente più ripidi e uno shear di 0-6 km moderatamente migliorato (10-15 m / s) possono supportare un'organizzazione migliore (principalmente multicellulare) della tempesta dalla Bulgaria alla Serbia con una grandine leggermente aumentata rischio nel pomeriggio. L'avvezione di aria calda che avvolge il limite minimo può portare alcune di queste tempeste verso gli stati balcanici occidentali più tardi nella sera e nella notte. A quel punto, la convezione diventerà elevata e parzialmente incorporata e il rischio principale tornerà a piovere intensa.

... Spagna ...

Sono previste tempeste pomeridiane sparse sui tratti orografici in una massa d'aria calda e secca, profondamente mista nell'entroterra della Spagna. Sono possibili alcuni downburst gravi (possibilmente asciutti) e coperti con un livello 1, anche se la copertura della tempesta sarà probabilmente piuttosto bassa.

Nel caso in cui le tempeste possano ingerire alcune brezze marine che si propagano nell'entroterra, più CAPE e un maggiore wind shear verticale potrebbero promuovere una migliore organizzazione delle tempeste e un rischio di grandine, ma il forte limite probabilmente inibirà questo scenario.

... Europa centro-orientale ...

A causa delle discrepanze circa il basso livello di umidità, i modelli di previsione sono notevolmente in disaccordo sulla presenza e l'entità del CAPE nella situazione sinotticamente tranquilla nell'Europa centro-orientale, in particolare la Repubblica Ceca, la Polonia e parti dell'Ucraina: mentre ECMWF mostra solo poche macchie di qualche centinaio di J / kg, GFS suggerisce ampie aree con una magnitudo CAPE intorno a 1000 / Kg (con generosi segnali di precipitazione) e ICON simula una zona CAPE più stretta ma con massimi superiori a 2000 J / kg sulla Polonia sudoccidentale ( senza segnali di precipitazione). Giovedì, le osservazioni di superficie sembravano supportare il riluttante scenario ECMWF e le tempeste erano di conseguenza assenti. Per questo motivo, venerdì viene emessa solo una cintura di fulmini a bassa probabilità lungo una zona di convergenza la cui portanza più localizzata potrebbe essere appena sufficiente a compensare lo sfondo di cedimenti su larga scala. Nel caso in cui si formino ancora più temporali dal pomeriggio alla sera, non sono escluse piogge intense isolate e grandine marginalmente grandi.