METEO: FREDDO E PIOGGIA IN ARRIVO, COMUNICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Un’altra allerta gialla è stata diramata per domani dalla Protezione Civile e riguarderà le province di Palermo, Trapani, Messina, Agrigento e Catania.Dalla serata di oggi, e per 24-36 ore, si prevedo...
Un’altra allerta gialla è stata diramata per domani dalla Protezione Civile e riguarderà le province di Palermo, Trapani, Messina, Agrigento e Catania.
Dalla serata di oggi, e per 24-36 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, nevicate sulle quote superiori a 700-900 metri, forti venti di burrasca provenienti dal nord, oltre a mareggiate lungo le coste esposte.
IL COMUNICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 24 gennaio alle 24.00 del 25 gennaio 2019
CONDI-METEO AVVERSE:
DALLA SERA DI OGGI, E PER 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; NEVICATE SPARSE MEDIAMENTE A QUOTE SUPERIORI I 700-900 M SUL CENTRO-NORD, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI. DA DOMANI VENTI FORTI O DI BURRASCA PROVENIENTI DA NORD. TUTTI I
FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, RAFFICHE DI VENTO E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
BOLLETTINO VALANGHE - EMESSO ALLE ORE 14:00 del 24/01/2019 (a cura del CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA in collaborazione con il Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI e il il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare)
SITUAZIONE alle 14.00 del 24/01/2019
DISTRIBUZIONE PERICOLO: MODERATO 2. PERICOLO IN AUMENTO PER NUOVE NEVICATE.
TIPO DI PERICOLO: NEVE FRESCA NEVE VECCHIA