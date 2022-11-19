METEO. IN ARRIVO PIOGGIA E VENTO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Nella giornata di domani il lento movimento della vasta saccatura atlantica verso levante determinerà una persistenza del maltempo sulle estreme regioni meridionali del Paese, specie in Calabria e in...

Nella giornata di domani il lento movimento della vasta saccatura atlantica verso levante determinerà una persistenza del maltempo sulle estreme regioni meridionali del Paese, specie in Calabria e in Sicilia, con precipitazioni a tratti intense soprattutto sui versanti tirrenici, oltre ad una intensificazione della ventilazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal mattino di domani, domenica 20 novembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in estensione alla Sicilia, specie sui settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria centro-meridionale.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 20 novembre, allerta arancione su gran parte della Campania e sul settore occidentale del Molise. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia, Calabria, sul settore adriatico meridionale dell’Emilia-Romagna, sul Lazio meridionale, sul settore occidentale della Basilicata e sui restanti territori di Campania e Molise.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.