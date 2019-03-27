METEO: IN ARRIVO VENTI DI BURRASCA E MAREGGIATE

La struttura depressionaria attualmente sul Tirreno meridionale, si sposta verso Sud-Est. Il Dipartimento di Protezione ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che dalla serata preved...

La struttura depressionaria attualmente sul Tirreno meridionale, si sposta verso Sud-Est. Il Dipartimento di Protezione ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che dalla serata prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Puglia, Basilicata e Calabria, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal mattino di domani, giovedì 28 marzo, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Calabria, specie settori ionici, e Sicilia, specie settore orientale. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 28 marzo, allerta arancione sul versante ionico settentrionale della Calabria e allerta gialla sulla Basilicata, su gran parte della Puglia e sul resto del territorio della Calabria.