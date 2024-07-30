METEO IN SICILIA, AUMENTA IL CALDO, BOLLINO ROSSO A PALERMO ARANCIONE A CATANIA
Palermo da bollino rosso e arancione per Catania per il caldo nella giornata di oggi.
Sarà una giornata bollente quella di oggi, martedì 30 luglio, a vedere quanto prospettato dalla Protezione civile regionale. Nel capoluogo siciliano è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi.
L'anticiclone africano sta determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia.
Le correnti nord africane, ha spiegato l'esperto di 3BMeteo Lorenzo Badellino nei giorni scorsi, continueranno ad affluire sulla nostra regione, determinando condizioni di caldo intenso con temperature in graduale aumento, sulle zone interne della Sicilia si potranno raggiungere picchi anche di 40°C.