METEO. IN SICILIA AVANZA L’AUTUNNO; DA GIOVEDÌ INSTABILE E TEMPERATURE IN NETTO CALO

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo variabile, con prevalenza di tempo stabile con la possibilità di qualche debole isolato piovasco; situazione destinata a cambiare da giovedì con l’arrivo di piogge e aria fresca.

Nei prossimi giorni la presenza di una goccia fredda sulla Spagna provocherà la risalita di un modesto campo anticiclonico su parte del Mediterraneo occidentale; questo interesserà anche la nostra isola seppur in modo marginale, portando tempo stabile e un lieve aumento delle temperature che si riporteranno qualche grado oltre le medie stagionali.

Sarà comunque una situazione transitoria, infatti da giovedì è atteso l’arrivo di aria fresca dai Balcani che provocherà un sensibile calo delle temperature, con valori che si porteranno anche 3-4°C sotto le medie stagionali; il tutto accompagnato da una modesta instabilità, con piogge specie sui settori settentrionali e ionici.

EVOLUZIONE

MARTEDÌ 20 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola per l’intera giornata; qualche nube medio-alta in serata sui settori occidentali.

Temperature in aumento sia nei valori massimi che minimi, qualche grado sopra le medie stagionali.

Venti di debole o moderata intensità in prevalenza di ponente.

Mari poco mossi, mosso lo Ionio.

MERCOLEDÌ 21 settembre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori; nel pomeriggio nubi in aumento sui settori interni centro-orientali dove non si esclude qualche rovescio di debole o moderata intensità.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi; graduale calo dalla serata.

Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia e lo Ionio.

GIOVEDÌ 22 settembre

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso specie sui settori centro-orientali con la possibilità di deboli piovaschi; schiarite più ampie sui settori occidentali dove il cielo si presenterà poco nuvoloso o velato da nubi medio-alte.

Dal pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge, localmente a carattere temporalesco, di moderata intensità che interesseranno prevalentemente ancora i settori ionici e settentrionali dell’isola; fenomeni più deboli e isolati lungo la costa meridionale e sull’estrema Sicilia occidentale.

Temperature in sensibile calo sia nei valori massimi che minimi.

Venti di debole o moderata intensità in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari mossi.