METEO IN SICILIA: PIOGGE IN ARRIVO E CALO TERMICO A PARTIRE DA MERCOLEDÌ

Nel corso di questo ultimo fine settimana siamo stati interessati, seppur marginalmente, da un flusso di correnti fredde e debolmente instabili che hanno determinato una temporanea flessione del campo termico, con le temperature che si sono riportate su valori più consoni alla stagione specie nei valori notturni e del primo mattino, grazie anche alla presenza di poca nuvolosità ed in alcuni casi alla scarsa ventilazione.

Questo afflusso di aria fredda da nordest era legata al passaggio lungo la penisola Balcanica e la Grecia di una circolazione depressionaria a carattere freddo che ha interessato principalmente l’Europa orientale e che tenderà, nel corso delle prossime ore, a portarsi ulteriormente verso est, favorendo un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche lungo il Mediterraneo centrale grazie ad una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico.

Come detto poc’anzi però si tratterà di una breve pausa anticiclonica, in quanto nei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre tenderà a spingersi verso il nord Atlantico andando a posizionare i suoi massimi di pressione atmosferica in prossimità delle isole Britanniche, favorendo lungo il suo bordo orientale la discesa di una perturbazione atlantica che entro la giornata di Martedì farà il suo ingresso nel Mediterraneo centrale dando vita ad una circolazione di bassa pressione che andrà a determinare una fase di tempo instabile e perturbato su buona parte delle nostre regioni centro meridionali e a cui sarà associata una discreta flessione del campo termico.

Anche la Sicilia andrà a sperimentare delle condizioni atmosferiche tardo autunnali o di inizio inverno con il possibile ritorno oltre che delle precipitazioni, di possibili nevicate lungo le aree montuose a quote molto elevate.

PREVISIONI

Tempo previsto per Lunedì 20 Novembre

Al mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio regionale con qualche annuvolamento più intenso lungo il settore settentrionale dell’isola, dove non si esclude la possibilità di qualche isolato fenomeno di debole intensità.

Nel corso della giornata si assisterà ad una temporanea attenuazione della nuvolosità con temporanee e parziali schiarit, cui farà seguito in serata una nuova intensificazione della nuvolosità a partire da ovest.

I venti inizialmente risulteranno deboli di direzione variabile ma con tendenza in serata a disporsi dai quadranti occidentali e sud occidentali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento.

Tempo previsto per Martedì 21 Novembre

Fin dalle prime ore del mattino avremo ovunque condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con tendenza nel corso della giornata ad un’ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire dal settore occidentale e successivamente a quello settentrionale, dove saranno possibili delle precipitazioni di debole e moderata intensità.

Altrove la nuvolosità risulterà meno diffusa e compatta e la possibilità di precipitazioni risulterà scarsa.

I venti saranno da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti occidentali e sud occidentali.

Mari da poco mossi a mossi, specie il Canale di Sicilia.

Temperature in generale diminuzione specie lungo il settore occidentale dell’isola.

Tempo previsto per Mercoledì 22 Novembre

Al mattino avremo condizioni di diffusa nuvolosità ovunque con piogge e locali rovesci, con tendenza nel corso della giornata giornata ad un’ulteriore intensificazione specie lungo il settore orientale dell’isola, dove si potranno avere delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, temporanee e parziali schiarite riguarderanno invece in giornata il settore sud occidentale dell’isola.

Oltre alle piogge saranno possibili delle nevicate lungo le aree montuose della Sicilia settentrionale ma a quote elevate oltre i 1700/1800 metri.

I venti risulteranno inizialmente moderati dai quadranti occidentali, ma con tendenza in serata a disporsi dai quadranti settentrionali a partire dalla Sicilia occidentale.

Mari generalmente mossi.

Temperature in ulteriore diminuzione ovunque, più sensibile lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola.